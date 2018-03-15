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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Washington ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 09:12 | Son Güncelleme

IHAAW090618-SIY/15-03-2018 - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Washington ziyareti ileri bir tarihe ertelendi. 15.03.2018 09:06:18 TSI NNNN

IHAAW090618-SIY/15-03-2018

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Washington ziyareti ileri bir tarihe ertelendi.

15.03.2018 09:06:18 TSI
NNNN

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