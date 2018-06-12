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Dışişleri Bakanlığı: ABD ve KDHC'nin yayınladıkları Ortak Deklarasyonu memnuniyetle karşılıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 18:35 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) liderlerinin Singapur'da yayınladıkları Ortak Deklarasyon ile Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ve KDHC arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve Yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılandığı belirtildi.  Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "ABD ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) liderlerinin 12 Haziran 2018 tarihinde Singapur'da yayınladıkları Ortak Deklarasyon ile Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ve KDHC arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve Yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) liderlerinin Singapur'da yayınladıkları Ortak Deklarasyon ile Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ve KDHC arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve Yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde: "ABD ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) liderlerinin 12 Haziran 2018 tarihinde Singapur'da yayınladıkları Ortak Deklarasyon ile Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın inşa edilmesi, ABD ve KDHC arasında yeni ilişkilerin tesis edilmesi ve Yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması konularında varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz. Bu yılın başından itibaren devam eden Kore Yarımadası ile ilgili diplomasi sürecinde bir dönüm noktası niteliği taşıyan Singapur Zirvesi'nde alınan kararları ve ortaya konulan taahhütleri olumlu karşılıyoruz. Geçtiğimiz Nisan ayında Güney ve Kuzey Kore liderlerinin kapsamlı barış konusunda sağladıkları uzlaşmanın ardından bu defa ABD ve KDHC liderlerinin sergiledikleri siyasi irade ile oluşan tarihi fırsatın, atılacak olumlu adımlarla sürdürülmesi bölge ve dünya barışı bakımından önem taşıyacaktır. Türkiye, tarihi bağlara sahip olduğu Kore Yarımadası'nda istikrar ve barışın tesisini amaçlayan çabaları desteklemeye devam edecektir. "

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