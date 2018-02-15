Dışişleri Bakanlığı ABD’deki okul saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, ABD’de bir okulda 17 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dün ABD’nin Florida Eyaleti’nde bir liseye düzenlenen saldırıda 17 kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyduk. Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz" denildi.