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Dışişleri Bakanlığı: "Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Şansölyesi Merkel’in bugün AFC Federal Meclisi’ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edile

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 23:13 | Son Güncelleme

IHAAW230125-SIY/21-03-2018 - Dışişleri Bakanlığı: "Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Şansölyesi Merkel’in bugün AFC Federal Meclisi’ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz." 21.03.2018 23:01:25 TSI NNNN

IHAAW230125-SIY/21-03-2018

- Dışişleri Bakanlığı: "Almanya Federal Cumhuriyeti (AFC) Şansölyesi Merkel’in bugün AFC Federal Meclisi’ndeki hitabında Zeytin Dalı Harekatı hakkında gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmayan dezenformasyona dayanarak yaptığı talihsiz açıklamayı kabul edilemez buluyoruz."

21.03.2018 23:01:25 TSI
NNNN

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