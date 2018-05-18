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Dışişleri Bakanlığı: Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.05.2018 22:44 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD'nin Teksas Eyaleti'nde bir liseye düzenlenen saldırıya ilişkin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün ABD'nin Teksas Eyaleti'nde bir liseye düzenlenen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından üzüntü duyduk.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı, ABD'nin Teksas Eyaleti'nde bir liseye düzenlenen saldırıya ilişkin, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün ABD'nin Teksas Eyaleti'nde bir liseye düzenlenen saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından üzüntü duyduk. Saldırıyı kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.

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