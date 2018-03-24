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Dışişleri Bakanlığı Fransa’daki terör saldırılarını kınadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 02:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Carcassonne ve Trebes kentlerinde meydana gelen terör saldırılarını kınadı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Carcassonne ve Trebes kentlerinde bugün gerçekleştirilen terör saldırıları kınanarak, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa’nın Carcassonne ve Trebes kentlerinde meydana gelen terör saldırılarını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Carcassonne ve Trebes kentlerinde bugün gerçekleştirilen terör saldırıları kınanarak, saldırılarda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifa dilekleri iletildi.

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