Dışişleri Bakanlığı füze saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’den Suudi Arabistan’ın çeşitli şehirlerine yönelik füze saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25 Mart gecesi Yemen’den Suudi Arabistan’ın çeşitli şehirlerine yönelik olarak 7 adet füze saldırısı gerçekleştirildiği endişeyle öğrenilmiştir. Bu saldırıları kınıyoruz. Bahse konu füzelerin hedeflerine varmadan Suudi Arabistan hava savunma sistemleri tarafından havada imha edilmesiyle daha büyük can ve mal kaybının önlenmiş olması teselli vericidir."