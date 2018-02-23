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Dışişleri Bakanlığı: "Hollanda Büyükelçiliği Maslahatgüzarına tepkimiz iletildi"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2018 12:27 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün Bakanlığa çağrılarak, Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 olayları hakkında aldığı kararların protesto edildiğinin iletildiğini ve bu yöndeki tepkinin dile getirildiğini açıkladı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hollanda Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Bakanlığa çağrılarak, Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 olayları hakkında aldığı kararları protesto ettiğimiz iletilmiş ve bu yöndeki tepkimiz dile getirilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Hollanda Büyükelçiliği Maslahatgüzarının bugün Bakanlığa çağrılarak, Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 olayları hakkında aldığı kararların protesto edildiğinin iletildiğini ve bu yöndeki tepkinin dile getirildiğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hollanda Büyükelçiliği Maslahatgüzarı bugün Bakanlığa çağrılarak, Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 olayları hakkında aldığı kararları protesto ettiğimiz iletilmiş ve bu yöndeki tepkimiz dile getirilmiştir. Bu konuda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin aldığı kararlara ve Avrupa hukukuna yerleşmiş içtihatlara atıfla, Temsilciler Meclisinin kendisini mahkeme yerine koymaması ve siyasi saiklerle çarpıtma yapılmaması mesajları verilmiştir. Ayrıca, dünkü Bakanlık açıklamasında da belirtildiği üzere Hollanda hükümetinin konuya ilişkin tutumunun ve Temsilciler Meclisinin dünkü oturumunda hükümet adına konuşan Dışişleri Bakanı Vekilinin tutumunun not edildiği iletilmiştir" denildi.

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