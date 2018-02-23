Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. İsrail’in uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını hiçe sayan adımlarını reddediyoruz. İsrail, Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etmek suretiyle işgalini kalıcı bir sömürgeciliğe çevirmekte ve barış sürecinin zeminini yok etmektedir” denildi.
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