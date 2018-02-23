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Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2018 21:49 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınadı.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrail’in işgal altında tuttuğu Filistin’in başkenti Doğu Kudüs’ün güneyinde Yahudi yerleşimciler için büyük bölümü Filistinlilerin özel mülkü olan arazide 3 bin yeni konut inşasına onay vermesini kınıyoruz. İsrail’in uluslararası hukuku ve ilgili BM kararlarını hiçe sayan adımlarını reddediyoruz. İsrail, Filistin topraklarında yerleşim birimleri inşa etmek suretiyle işgalini kalıcı bir sömürgeciliğe çevirmekte ve barış sürecinin zeminini yok etmektedir” denildi.

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