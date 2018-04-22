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Dışişleri Bakanlığı, Kabil’deki saldırıyı kınadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Kabil’de seçmen kayıt merkezine düzenlenen saldırıyı kınadı.Dışişleri Bakanlığından Kabil’de meydana gelen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün bir seçmen kayıt merkezinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda birçok Afgan kardeşimizin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Kabil’de seçmen kayıt merkezine düzenlenen saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığından Kabil’de meydana gelen saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün bir seçmen kayıt merkezinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda birçok Afgan kardeşimizin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Afganistan’ın huzur ve istikrarını hedef alan bu hain terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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