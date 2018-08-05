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Dışişleri Bakanlığı: Karakas’ta düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2018 09:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı'nca, Venezuela'nın başkenti Karakas’ta Ulusal Muhafız Birlikleri'nin kuruluşunun 81.

ANKARA (DHA) - Dışişleri Bakanlığı'nca, Venezuela'nın başkenti Karakas’ta Ulusal Muhafız Birlikleri'nin kuruluşunun 81. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen törende meydana gelen saldırıya dair, "menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Açıklamada şöyle denildi:

"Venezuela Ulusal Muhafız Birliklerinin kuruluşunun 81. yıldönümü vesilesiyle başkent Karakas’ta düzenlenen, Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro Moros, eşi ve oğlu, hükümet üyeleri ve askeri yetkililerin katıldığı törende meydana gelen ve Cumhurbaşkanının şahsına yönelik olduğu anlaşılan saldırı büyük bir üzüntü ile karşılanmıştır. Sözkonusu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz.

Olay sırasında Cumhurbaşkanı Maduro ve yakınlarının yara almadan kurtulması en büyük tesellidir. Patlamalar neticesinde yaralandığı belirtilen 7 askere de acil şifalar diliyoruz.

Türkiye bu zor zamanda, kardeş ve dost Venezuela halkı ve Cumhurbaşkanı Maduro, ailesi ve tüm hükümet yetkililerinin yanında yer almaktadır.

Venezuela’da istikrar, refah, huzur ve güvenliğin sürmesi en büyük temennimizdir. Bu, bölgesel istikrar ve dünya barışı için de önem taşımaktadır.

Cumhurbaşkanı Maduro, değerli ailesi, hükümet üyeleri ve tüm Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."

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