Dışişleri Bakanlığı Kerkük’te Türkmen Ali Elmas’a düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük Üniversitesi’nde görevli Türkmen Ali Elmas’ın hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük Üniversitesi’nde görevli Türkmen Ali Elmas’ın dün Kerkük’te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği hatırlatılarak, “Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Iraklı Türkmen soydaşlarımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Son dönemde, Kerkük’te Türkmen soydaşlarımıza yönelik saldırıların artışını kaygıyla izliyor ve bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıları düzenleyen ve azmettirenlerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz” denildi.
Açıklamada, Iraklı yetkililere Kerkük halkının tüm unsurlarının kentte güven ve huzur içinde yaşamaları için gerekli önlemleri almaları çağrısında bulunuldu.
AK Partili 8 başkan istifa etti
Bekir Bozdağ hakkında disiplin soruşturması
Times: IŞİD Suriye ve Irak'ta yeniden örgütleniyor
O anne ile ilgili kahreden detay!
Sahte cinsel video üretmek kolaylaştı, sonuçları ciddi olacak
Wolfteam cinayetinin detayları ortaya çıktı
CHP Parti Meclisi isim listesi belli oldu! O isim kura çekimiyle listeye girdi
HDP'li Ferhat Encü'nün milletvekilliği düşürüldü
Canlı canlı kolunu yediler!
PTT Messenger Android İOS ve bilgisayarlar için geliyor
Siz bir de annesini görün
Okuyucu Yorumları 0 yorum