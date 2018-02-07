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Dışişleri Bakanlığı Kerkük’te Türkmen Ali Elmas’a düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı

POLİTİKA HABERLERİ | 07.02.2018 08:14 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük Üniversitesi’nde görevli Türkmen Ali Elmas’ın hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırıyı kınadı.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük Üniversitesi’nde görevli Türkmen Ali Elmas’ın dün Kerkük’te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği hatırlatılarak, “Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Iraklı Türkmen soydaşlarımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Kerkük Üniversitesi’nde görevli Türkmen Ali Elmas’ın hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırıyı kınadı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kerkük Üniversitesi’nde görevli Türkmen Ali Elmas’ın dün Kerkük’te uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği hatırlatılarak, “Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Iraklı Türkmen soydaşlarımıza başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Son dönemde, Kerkük’te Türkmen soydaşlarımıza yönelik saldırıların artışını kaygıyla izliyor ve bu menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıları düzenleyen ve azmettirenlerin en kısa sürede adalet önüne çıkarılmalarını bekliyoruz” denildi.
Açıklamada, Iraklı yetkililere Kerkük halkının tüm unsurlarının kentte güven ve huzur içinde yaşamaları için gerekli önlemleri almaları çağrısında bulunuldu.

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