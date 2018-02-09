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Dışişleri Bakanlığı, Libya’daki terör saldırısını kınadı

POLİTİKA HABERLERİ | 09.02.2018 19:47 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın Bingazi şehrindeki Saad Ben Obadah Camii’nde Cuma namazı kılan cemaate yönelik yapılan terör saldırısını kınadı.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Libya’nın Bingazi şehrindeki Saad Ben Obadah Camii’nde Cuma namazı kılan cemaati hedef alan ve can kayıpları ile yaralanmalara neden olan saldırıları esefle kınıyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Libya’nın Bingazi şehrindeki Saad Ben Obadah Camii’nde Cuma namazı kılan cemaate yönelik yapılan terör saldırısını kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Libya’nın Bingazi şehrindeki Saad Ben Obadah Camii’nde Cuma namazı kılan cemaati hedef alan ve can kayıpları ile yaralanmalara neden olan saldırıları esefle kınıyoruz. Yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz” denildi.
Açıklamada, “Türkiye, Libya’da barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına önem atfetmekte ve ülkeyi kargaşaya sürüklemek isteyen terör unsurlarına karşı Libya’nın mücadelesini desteklemektedir” ifadesine yer verdi.(ME-
DK-Y)

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