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Dışişleri Bakanlığı Nijerya’daki terör saldırılarını kınadı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2018 01:32 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Maiduguri şehrinin iki köyünde meydana gelen ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarını kınadı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Maiduguri şehrinin iki köyünde meydana gelen bombalı intihar saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Maiduguri şehrinin iki köyünde meydana gelen ve birçok kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Nijerya’nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinin Maiduguri şehrinin iki köyünde meydana gelen bombalı intihar saldırısında birçok kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, Nijerya halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz” denildi.

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