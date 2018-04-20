IHAAW121515-SIY/20-04-2018

- Dışişleri Bakanlığı: "Özkaynakçı’nın sıkı denetim şartıyla salıverildiğine ilişkin açıklamalar olsa da, bu karar darbe girişimine katılan bir hain ile ilgili gerekli tedbirlerin alınmadığını göstermiş, Yunanistan’ın darbecileri koruyan ve kollayan bir ülke olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur."

20.04.2018 12:15:15 TSI

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