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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: Bu gelişmeyle darbeciler Yunanistan'da serbestçe dolaşabileceklerdir 

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 17:43 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin hepsinin serbest bırakılması" hakkındaki soru üzerine, "Yunanistan'ın darbeci firarilerin tamamını serbest bırakması, gözaltı süresine ilişkin idari bir karar olarak açıklanamaz.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan'a kaçan 8 darbecinin hepsinin serbest bırakılması" hakkındaki soru üzerine, "Yunanistan'ın darbeci firarilerin tamamını serbest bırakması, gözaltı süresine ilişkin idari bir karar olarak açıklanamaz. Bu gelişmeyle darbeciler Yunanistan'da serbestçe dolaşabileceklerdir. Böylece Yunanistan darbecilere güvenli mekân sağlayan bir ülke olduğunu net olarak ortaya koymuştur" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan’a kaçan 8 darbecinin hepsinin serbest bırakılması" hakkındaki soruya şu yanıtı verdi: "Yunanistan’ın, 15 Temmuz hain darbe girişiminde yer alan 8 firarinin ülkemize iadesini defalarca reddetmesini ve hainlerden birini serbest bırakarak, iltica hakkı tanımasını kınadığımızı ve Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini beklediğimizi açıklamıştık.
Buna rağmen, Yunanistan’ın geçtiğimiz günlerde kalan yedi firariyi de serbest bıraktığını öğrendik. Yunanistan’ın darbeci firarilerin tamamını serbest bırakması, gözaltı süresine ilişkin idari bir karar olarak açıklanamaz. Bu gelişmeyle darbeciler Yunanistan’da serbestçe dolaşabileceklerdir. Böylece Yunanistan darbecilere güvenli mekân sağlayan bir ülke olduğunu net olarak ortaya koymuştur. Demokrasinin beşiği olduğunu iddia eden bir ülkenin, komşu ülkede demokrasiyi yıkmak için darbe girişiminde bulunan vatan hainlerini tahliye etmesi ne uluslararası hukukla ne de komşuluk hukukuyla bağdaşır. Darbeci hainlerin iadeleri ve ülkemizde yargılanmaları hususundaki kararlılığımızı ısrarla sürdüreceğiz."

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