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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: “Doğu Guta’da rejim güçlerinin yaptığı saldırılardaki artış endişe verici”

POLİTİKA HABERLERİ | 08.02.2018 00:05 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Astana toplantıları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgelerinden biri olarak ilan edilen Doğu Guta’da rejim güçlerinin yaptığı saldırılardaki artışın endişe verici olduğunu açıkladı.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye’de rejim güçlerinin Doğu Guta’yı hedef alan saldırılarındaki artışı değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Astana toplantıları çerçevesinde gerginliği azaltma bölgelerinden biri olarak ilan edilen Doğu Guta’da rejim güçlerinin yaptığı saldırılardaki artışın endişe verici olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye’de rejim güçlerinin Doğu Guta’yı hedef alan saldırılarındaki artışı değerlendirdi. Büyük bir insani krizin yaşandığı Doğu Guta’ya yönelik saldırılarda görülen artışın endişe verici olduğunu ifade eden Aksoy, Doğu Guta’nın Astana toplantıları çerçevesinde imzalanan Gerginliği Azaltma Muhtırası’yla ilan edilen dört gerginliği azaltma bölgesinden biri olduğunu söyledi. Aksoy, “Rejimin sadece 6 Şubat günü düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü aşmıştır” dedi.
Suriye rejiminin bu saldırılarında kimyasal silahlar kullanmaktan çekinmediğini aktaran Aksoy, “Nitekim, BM Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı 6 Şubat günü yaptığı açıklamada, klor gazı içeren bombaların Doğu Guta’da ve ayrıca İdlip’in Serakin ilçesinde kullanıldığı yönündeki duyumlar üzerine Komisyon’un bu iddiaları soruşturmaya başladığını duyurmuştur” şeklinde konuştu.
Aksoy, rejimin Doğu Guta’yı hedef alan saldırılarından ve bölgedeki insani durumdan duyulan rahatsızlık ile Astana toplantılarıyla ortaya konulan mutabakatın ruhuna aykırılık teşkil eden söz konusu ihlallerin ivedilikle sonlandırılması talebinin, rejimin garantörlüğünü üstlenen Rusya Federasyonu ve İran’la her düzeyde yapılan temaslarda Türkiye tarafından sürekli olarak dile getirildiğini belirtti.

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