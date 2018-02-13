HABER

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: “PKK’nın ülkemize karşı eylemleri açıkça terörist eylemlerdir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2018 20:04 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in PKK terörizmine yönelik “aktif ayaklanma” ifadesine karşılık “PKK’nın ülkemize karşı eylemleri açıkça terörist eylemlerdir” dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in PKK terörizmine yönelik "aktif ayaklanma" ifadesi hakkındaki bir soruya verdiği yanıtta, “ABD Savunma Bakanı’nın bu sözleriyle Türkiye’yi hedef alan PKK terörizmini ifade etmek istediğini düşünüyoruz.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in PKK terörizmine yönelik “aktif ayaklanma” ifadesine karşılık “PKK’nın ülkemize karşı eylemleri açıkça terörist eylemlerdir” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in PKK terörizmine yönelik "aktif ayaklanma" ifadesi hakkındaki bir soruya verdiği yanıtta, “ABD Savunma Bakanı’nın bu sözleriyle Türkiye’yi hedef alan PKK terörizmini ifade etmek istediğini düşünüyoruz. Ancak, bu uygun bir terim değildir. PKK’nın ülkemize karşı eylemleri açıkça terörist eylemlerdir. ABD’de bu eylemleri terör eylemleri, PKK’yı da terör örgütü olarak tanımaktadır. Ülkemiz, PKK’nın ve bu örgütün Suriye’deki uzantıları PYD/YPG’nin hedefindedir ve ulusal güvenliğimizi tehdit eden bu örgütle kararlılıkla mücadele etmektedir” değerlendirmesini yaptı.
Sözcüsü Aksoy, “Terör tehdidi altındaki tek NATO müttefiki Türkiye değildir. Geçtiğimiz yıl büyük çaplı terör eylemlerine maruz kalan diğer müttefik ülkeler de bulunmaktadır” diye konuştu.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Söylemezsem Olmaz'da Gülben Ergen hakkında skandal iddia

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Şok talimat: Kadın isyancıları vajinalarından vurun

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Türkiye – Yunanistan krizinde son dakika! AB tarafını seçti

Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki!

Dışişleri'den Yunanistan'a sert tepki!

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Kılıçdaroğlu: Hangi şerefsizler terörist diye hapse attı?

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Yetki belgesi olmayan ikinci el araç satamayacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (3)

Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (3)

Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (2)

Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (2)

Başbakan Yıldırım: Ey Amerika, bu yol çıkmaz sokak (2)

Başbakan Yıldırım: Ey Amerika, bu yol çıkmaz sokak (2)

AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili yeni gelişme! Liderlere sunulacak

AK Parti-MHP ittifakı ile ilgili yeni gelişme! Liderlere sunulacak

Samanlı’dan MHP’nin kuruluşunun 49’uncu yılı mesajı

Samanlı’dan MHP’nin kuruluşunun 49’uncu yılı mesajı

Başkan Yılmaz’dan siyasi parti il başkanlarına ziyaret

Başkan Yılmaz’dan siyasi parti il başkanlarına ziyaret

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.