Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan 2 Yunanlı askerin tutuklanma iddialarına yanıt 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 2 Yunanlı askerin tutuklanma iddialarına ilişkin, "Ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunanlı askerin Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tutuklandığı yönündeki iddiaları, sözkonusu şahsın sorumsuz ve ciddiyetsiz davranışlarının son örneğini oluşturmaktadır. Sözkonusu iki Yunanlı askerin tutuklanma gerekçeleri ve hukuki süreç konusunda zamanında Yunan tarafına gerekli bilgiler verilmiştir" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Savunma Bakanı Kammenos'un ülkemizde tutuklu iki Yunanlı asker bağlamındaki iddialarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un bir televizyon kanalında yaptığı konuşmada ifade ettiği sınır ihlali nedeniyle ülkemizde tutuklu bulunan iki Yunanlı askerin Cumhurbaşkanımızın talimatıyla tutuklandığı yönündeki iddiaları, sözkonusu şahsın sorumsuz ve ciddiyetsiz davranışlarının son örneğini oluşturmaktadır. Sözkonusu iki Yunanlı askerin tutuklanma gerekçeleri ve hukuki süreç konusunda zamanında Yunan tarafına gerekli bilgiler verilmiştir. Buna rağmen sürekli anlamsız ve mesnetsiz iddialarla gündem olmaya çalışmak, halen ülkesinde bulunan 15 Temmuz hain darbe girişiminin failleri konusundaki haklı ve hukuki beklentilerimizi yerine getirmeyen Yunanistan açısından kamuoyunun dikkatini başka yöne çevirmeye matuf bir çaba olarak düşünülmektedir."

