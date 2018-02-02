Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan, Hamas Lideri Haniye'nin ABD tarafından 'Küresel Teröristler' listesine alınmasına tepki 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Hamas Lideri İsmail Haniye'nin ABD tarafından 'Küresel Teröristler' listesine alınması hakkında bir soruya şu yanıtı verdi: "ABD Yönetimi'nin sahadaki gerçekleri gözardı eden sözkonusu kararının Ortadoğu barış süreci ve bu meyanda Filistinlilerarası uzlaşı ve barış çabalarını sekteye uğratmasından endişe duyuyor, bu kararın ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardım ve ekonomik kalkınma faaliyetlerini olumsuz yönde etkilememesini temenni ediyoruz. Hamas'ın Filistin siyasi hayatının önemli bir gerçekliği olduğunu dikkate almayan bu kararın İsrail-Filistin ihtilafının adil, kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağı açıktır."
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