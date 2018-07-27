Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Rahip Brunson iddialarına yanıt 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasına ilişkin basın organlarında yeralan bazı iddialar hakkındaki soruya, "Rahip Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan'ın İsrail'deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Bilindiği gibi, Ebru Özkan hakkında 9 Temmuz'da İsrail'deki duruşmada şartlı tahliye kararı verilmiştir. Adıgeçen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve ülkemize dönmüştür" diye yanıt verdi.
İstanbul Jandarma KOM Müdürü Zerk tutuklandı!
Herkes intihar zannetti! Gerçek ortaya çıkınca şok geçirdiler
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
Bu adada çıplak gezmek serbest ama tek bir şart var
Son Dakika... YPG ve Esad rejimi masaya oturdu
3 kadın birbirine girdi! Trafikte saç saça baş başa kavga
Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı
AK Parti kulislerini sallayan iddia!
Ölüm anı ve ölüm sonrası yaşanan ürkütücü gerçekler
Damat adayı Birkan Key'in ablası Kader Key öldürüldü!
KPSS-2018/6 KGM yerleştirme sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Okuyucu Yorumları 0 yorum