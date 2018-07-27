HABER

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Rahip Brunson iddialarına yanıt 

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.07.2018 14:23 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasına ilişkin basın organlarında yeralan bazı iddialar hakkındaki soruya, "Rahip Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan'ın İsrail'deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Ebru Özkan'ın serbest bırakılmasına ilişkin basın organlarında yeralan bazı iddialar hakkındaki soruya, "Rahip Brunson'ın serbest bırakılması karşılığında Ebru Özkan'ın İsrail'deki tutukluluk haline son verildiğine ilişkin iddialar kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. Bilindiği gibi, Ebru Özkan hakkında 9 Temmuz'da İsrail'deki duruşmada şartlı tahliye kararı verilmiştir. Adıgeçen tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış ve ülkemize dönmüştür" diye yanıt verdi.

PARTNERBattal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!Battal Gazi'nin has adamı 'Zıp Zıp'ın son hali sizi hayrete düşürecek!
AK Partili meclis üyesine, 'Atatürk'e hakaret' suçundan davaAK Partili meclis üyesine, 'Atatürk'e hakaret' suçundan dava
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol PartiYeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Kanlı Ay Tutulması 2018 bugün kaçta ve nerede izlenebilecek? Korkutan ay tutulması senaryosu

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Şok iddia: Trump istedi, Türk vatandaşı serbest kaldı

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Emekliye faizsiz, taksitli geri ödemeli 3 maaş avans!

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

Berk Oktay’ın müstehcen fotoğraflarını eşinin sızdırdığı ortaya çıktı

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

'Fethullah Gülen öldü' dedi, mezarının yerini açıkladı!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

Yeni parti mi kuruluyor? CHP ve İYİ Parti'deki muhalifler birleşecek iddiası: Yeni Merkez Liberal Sol Parti

Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı

Binali Yıldırım'dan İzmir'de yeni 'Kaf-sin kaf' sloganı

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

AK Parti kulislerini sallayan iddia!

CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit

CHP'de kurultay tartışmasında ipler gerildi: Belediye başkanlarına sıkı markaj ve tehdit

Fatih Altaylı'dan Rahip Brunson'la ilgili ses getirecek iddia

Fatih Altaylı'dan Rahip Brunson'la ilgili ses getirecek iddia

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

AK Parti'de MKYK ve Genel Başkan yardımcıları değişecek iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.