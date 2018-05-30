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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Suriye'nin Abhazya ve Güney Osetya'yı tanımasına ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.05.2018 22:42 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Suriye Rejiminin Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya Bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıması" hakkında bir soruya şu yanıtı verdi: "Suriye rejiminin  Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıma ve diplomatik ilişki kurma kararı, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Suriye Rejiminin Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya Bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıması" hakkında bir soruya şu yanıtı verdi: "Suriye rejiminin Gürcistan’ın Abhazya ve Güney Osetya bölgelerinin sözde bağımsızlıklarını tanıma ve diplomatik ilişki kurma kararı, uluslararası hukuk, Birleşmiş Milletler Şartı ve ilgili BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlalidir. Ülkemiz, çeşitli vesilelerle de vurgulandığı üzere, Gürcistan’ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü desteklemektedir."

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