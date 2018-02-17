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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy’dan Yunan Bakan’a sert cevap

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 03:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kardak Kayalıkları konusunda açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ın “Barışçıl olmayan davranışlara başvurulabileceği” ifadeleri hakkında, “Maalesef görünen o ki, Yunanistan Dışişleri Bakanı, siyasi pozisyonunun gerektirdiği sorumluluktan uzak, barışçıl olmayan ve haddini aşan bir yaklaşımı benimsemektedir” dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın Kardak Kayalıkları konusunda bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalar hakkındaki soruyu cevapladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kardak Kayalıkları konusunda açıklamalarda bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Kocias’ın “Barışçıl olmayan davranışlara başvurulabileceği” ifadeleri hakkında, “Maalesef görünen o ki, Yunanistan Dışişleri Bakanı, siyasi pozisyonunun gerektirdiği sorumluluktan uzak, barışçıl olmayan ve haddini aşan bir yaklaşımı benimsemektedir” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias’ın Kardak Kayalıkları konusunda bir televizyon kanalına yaptığı açıklamalar hakkındaki soruyu cevapladı. Kocias’ın, Yunanistan’ın Türkiye’ye karşı “barışçı olmayan davranışlarda” bulunabileceğine yönelik ifadelerinin kaygı verici olduğunu ve esefle karşılandığını aktaran Aksoy, “Daha birkaç gün önce iki ülke Başbakanları bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Bu görüşme hakkında Başbakanlığımız tarafından yapılan basın açıklamasından da görüleceği üzere, görüşmede, Ege Denizi’nde komşumuz Yunanistan’la son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyduğumuz, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan’ın gerekli tedbirleri almasını beklediğimiz vurgulanmıştır. Nitekim, görüş farklılıklarına rağmen olumlu bir havada cereyan eden görüşmede, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven arttırıcı önlemlerin pekiştirilmesi üzerinde durulmuştur” ifadelerini kullandı.

"Yunanistan Dışişleri Bakanı’nı aklıselime davet ediyoruz"
Türkiye’nin Ege Denizi’ndeki gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu bir kez daha vurgulayan Aksoy, “Ancak, maalesef görünen o ki, Yunanistan Dışişleri Bakanı, siyasi pozisyonunun gerektirdiği sorumluluktan uzak, barışçıl olmayan ve haddini aşan bir yaklaşımı benimsemektedir. Dolayısıyla, Başbakanlar arasındaki görüşmedeki müşterek temennilere uygun biçimde Yunan Dışişleri Bakanı’nı aklıselime davet ediyoruz” açıklamasında bulundu.

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