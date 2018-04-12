IHAAW111016-SIY/12-04-2018

- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "7 Nisan’da Duma’ya yapılan saldırının rejim tarafından gerçekleştirdiği yönünde güçlü şüpheler var. Kimyasal silah saldırıları insanlığa karşı suç teşkil eder, tekrarlanmaması için de cezalandırılması gerekiyor" dedi.

12.04.2018 11:10:16 TSI

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