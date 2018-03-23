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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "AB Zirvesinden, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılmasını bekliyoruz" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2018 11:18 | Son Güncelleme

IHAAW111118-SIY/23-03-2018 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "AB Zirvesinden, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılmasını bekliyoruz" dedi. 23.03.2018 11:11:18 TSI NNNN

IHAAW111118-SIY/23-03-2018

- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "AB Zirvesinden, Gümrük Birliğinin güncellenmesi, vize serbestisinin sağlanması ve Suriyelilere yönelik mali yardımın hızlandırılmasını bekliyoruz" dedi.

23.03.2018 11:11:18 TSI
NNNN

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