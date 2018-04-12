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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Suriye’ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz" karşılığını verdi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.04.2018 11:17 | Son Güncelleme

IHAAW111031-SIY/12-04-2018 - Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Suriye’ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. 12.04.2018 11:10:31 TSI NNNN

IHAAW111031-SIY/12-04-2018

- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "ABD Suriye’ye saldırırsa Türkiye bu operasyonu destekler mi?" sorusuna, "Bakalım gelişmeler bize neyi gösterecek. Biz süreci yakından izlemeye devam ediyoruz" karşılığını verdi.

12.04.2018 11:10:31 TSI
NNNN

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