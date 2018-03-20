HABER

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy: “BAE yetkililerinin hangi çevrelere hizmet etmeye çalıştıkları gayet iyi bilinmektedir”

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.03.2018 02:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’ın Türkiye’nin Arap ülkeleri için tehdit teşkil ettiğine ilişkin açıklaması hakkında, “Bir süredir tarihimize ve Arap dünyasıyla ilişkilerimize yönelik karalama niteliğindeki beyanlarıyla BAE yetkililerinin hangi çevrelere hizmet etmeye çalıştıkları gayet iyi bilinmektedir” dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’ın Türkiye’nin Arap ülkeleri için tehdit teşkil ettiği yönündeki açıklamasına dair soruyu cevapladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’ın Türkiye’nin Arap ülkeleri için tehdit teşkil ettiğine ilişkin açıklaması hakkında, “Bir süredir tarihimize ve Arap dünyasıyla ilişkilerimize yönelik karalama niteliğindeki beyanlarıyla BAE yetkililerinin hangi çevrelere hizmet etmeye çalıştıkları gayet iyi bilinmektedir” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan’ın Türkiye’nin Arap ülkeleri için tehdit teşkil ettiği yönündeki açıklamasına dair soruyu cevapladı. Arap dünyasıyla müstesna tarihi ve beşeri bağları bulunan Türkiye’nin Arap ülkelerinin huzur, güvenlik ve istikrarına atfettiği önemin ve Kudüs başta olmak üzere İslam dünyasının ortak davalarına verdiği güçlü desteğin herkesçe bilindiğini aktaran Aksoy, “Türkiye’nin Suriye’nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına verdiği destek, bu ülkede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması için ortaya koyduğu çabalar ve misafir ettiği 3 buçuk milyondan fazla Suriyeli kardeşi için üstlendiği sorumluluk da ortadadır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik operasyonu ise ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir” ifadelerini kullandı.
BAE Dışişleri Bakanı’nın, Türkiye’nin Suriye’ye müdahale ettiğine ve Arap dünyası için bir tehdit oluşturduğuna dair açıklamasını anlamanın ve iyi niyetle bağdaştırmanın mümkün olmadığına değinen Aksoy, “Esasen bir süredir tarihimize ve Arap dünyasıyla ilişkilerimize yönelik karalama niteliğindeki beyanlarıyla BAE yetkililerinin hangi çevrelere hizmet etmeye çalıştıkları da gayet iyi bilinmektedir” dedi.
Aksoy, açıklamasının devamında şunları söyledi:
“Bölgenin içinden geçtiği kritik dönemde yapılması gereken, ortak bir kaderi paylaşan dost ve kardeş halklar arasında nifak tohumları ekmek değil, bölgesel sorunların dayanışma içinde sahiplenilmesi ve her bir ülkenin bu sorunların çözümlenmesi için elini taşın altına koyma iradesini göstermesidir.”

Çiftlik Bank krizinde çarpıcı sözlerÇiftlik Bank krizinde çarpıcı sözler
Sokak ortasında liseli genç kıza taciz! Sokak ortasında liseli genç kıza taciz!
AK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklamaAK Parti ve MHP ittifakıyla ilgili olay açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Yeni kriz kapıda: Türkiye'nin Afrin işgalini kınıyoruz

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Çocuklar Duymasın Haluk'un son hali şoke etti

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Feyza Aktan ve Özcan Deniz nikâhında Aslı Enver detayı

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

Baba Vanga 2018 kehanetlerine bir yenisi daha eklendi

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

ABD'den Menbiç açıklaması: Çekilmiyoruz!

120 Rus askeri hayatını kaybetti

120 Rus askeri hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...

AK Partili Bakan'a protesto şoku! Konvoyun önünü kestiler...

Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık

Türkiye'den flaş Menbiç açıklaması: ABD ile anlaşmaya vardık

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Bahçeli'ye ittifak şoku: Erdoğan'a oy vermeyiz!

Meral Akşener: Ferman padişahın ama Havran bizimdir

Meral Akşener: Ferman padişahın ama Havran bizimdir

AK Parti Kongresi'nde kavga!

AK Parti Kongresi'nde kavga!

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

HDP'li vekilden dikkat çeken sözler: Başka seçenek bırakmıyorsunuz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.