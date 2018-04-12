IHAAW111005-SIY/12-04-2018

- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, FETÖ’nün yurt dışı ayaklarına izlenilen strateji kapsamında, "Kararlılıkla mücadele ediyoruz, muhataplarımıza da ifade ediyoruz. Bazı ülkeler bunu anladılar ve bazı FETÖ mensuplarını sınır dışı ettiler. Hangi ülkede olursa olsun FETÖ mensuplarının Türk adaletine teslim edilmesi için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

12.04.2018 11:10:05 TSI

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