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Dışişleri Bakanlığı: “Sri Lanka’da Müslümanlara yapılanlar endişe verici”

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2018 22:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka’nın muhtelif bölgelerinde son günlerde meydana gelen ve Sri Lanka halkının Müslüman kesimi ile onlara ait yapıları hedef alan şiddet olaylarının endişe verici olduğunu açıkladı.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sri Lanka’nın muhtelif bölgelerinde son günlerde meydana gelen ve Sri Lanka halkının Müslüman kesimi ile onlara ait yapıları hedef alan şiddet olaylarından endişe duyuyor, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifa diliyoruz.

Dışişleri Bakanlığı, Sri Lanka’nın muhtelif bölgelerinde son günlerde meydana gelen ve Sri Lanka halkının Müslüman kesimi ile onlara ait yapıları hedef alan şiddet olaylarının endişe verici olduğunu açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sri Lanka’nın muhtelif bölgelerinde son günlerde meydana gelen ve Sri Lanka halkının Müslüman kesimi ile onlara ait yapıları hedef alan şiddet olaylarından endişe duyuyor, olaylarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifa diliyoruz. Sri Lanka’da yönetimin, ülkedeki farklı dini ve etnik toplulukların barış içerisinde ve bir arada yaşamaya devam etmelerini sağlayacak önlemleri alacağına inanıyoruz” denildi.(ME-DK-Y)

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