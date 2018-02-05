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Dışişleri Bakanlığı: “Türkiye-Hollanda arasındaki ilişkileri değerlendirmeye hazırız”

POLİTİKA HABERLERİ | 05.02.2018 20:55 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Türkiye-Hollanda arasındaki ilişkileri değerlendirmeye hazırız” dedi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda Dışişleri Bakanlığınca bugün yapılan açıklama hakkındaki bir soruya cevaben, “2017 Mart ayında yaşanan krizin ardından Türkiye-Hollanda ilişkilerinde normalleşmenin sağlanabilmesine yönelik beklentilerimiz bilinmektedir.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, “Türkiye-Hollanda arasındaki ilişkileri değerlendirmeye hazırız” dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Hollanda Dışişleri Bakanlığınca bugün yapılan açıklama hakkındaki bir soruya cevaben, “2017 Mart ayında yaşanan krizin ardından Türkiye-Hollanda ilişkilerinde normalleşmenin sağlanabilmesine yönelik beklentilerimiz bilinmektedir. Sözkonusu olaylardan bu yana Türkiye dışında bulunan Hollanda’nın Ankara Büyükelçisinin göreve dönmesinin arzu edilmediği esasen Hollanda makamlarına bildirilmişti. Nitekim o tarihten bu yana da Hollanda’nın Ankara Büyükelçisi ülkemize gelmemişti. Gelinen aşamada Hollanda tarafının normalleşme yolunda gerekli somut adımları atma iradesini göstermesi halinde Türkiye iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirmeye hazırdır” dedi.

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