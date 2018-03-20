Dışişleri Bakanlığı, Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Afrin’de gerçekleştirdiği harekat hakkında yayınlanan 19 Mart tarihli açıklamayı reddettiklerini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada,"Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından Türkiye’nin Afrin’de gerçekleştirdiği harekat hakkında yayınlanan 19 Mart tarihli açıklamayı reddediyoruz" ifadesi kullanıldı.

Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini savunan ülkelerin başında gelen Türkiye’nin, ayrılıkçı bir terör örgütüne karşı mücadele vererek bilakis Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunduğu vurgulanarak, "Harekatın sivillerin haklarını ihlal ettiği ve Suriye’deki insani krizi derinleştirdiği iddiaları gerçek dışıdır. Harekat, sivil halkı bir terör örgütünün tahakkümünden kurtararak sürdürülebilir güvenlik ve istikrarın önünü açmıştır" ifadesi kullanıldı.