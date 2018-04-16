HABER

Dışişleri Bakanlığından 461 personele ihraç

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.04.2018 10:41 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 Temmuz menfur darbe girişimi ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele bağlamında, terör örgütleriyle iltisak sebebiyle Bakanlığımız kariyer memurlarının yaklaşık yüzde 20’si (461 memur) memuriyetten çıkartılmıştır" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine cevap verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "15 Temmuz menfur darbe girişimi ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele bağlamında, terör örgütleriyle iltisak sebebiyle Bakanlığımız kariyer memurlarının yaklaşık yüzde 20’si (461 memur) memuriyetten çıkartılmıştır" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesine cevap verdi. Bakan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:
"15 Temmuz menfur darbe girişimi ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele bağlamında, terör örgütleriyle iltisak sebebiyle Bakanlığımız kariyer memurlarının yaklaşık yüzde 20’si (461 kariyer memuru) memuriyetten çıkartılmıştır. Diğer kategorilerdeki ihraçlarla birlikte toplam ihraç sayısı 568’e ulaşmıştır. Kamu görevinden çıkarılanlar arasından görevine iade edilen 4 kişi bulunmaktadır. Menfur darbe girişimi öncesi ve sonrası dönemde Bakanlığımızla ilişiği kesilen bahse konu 568 personelin 288’i meslek memuru, 173’ü konsolosluk ve ihtisas memuru, 1’i birinci hukuk müşaviri, 1 ’i hukuk müşaviri, 9’u dışişleri uzman yardımcısı, 12’si iç denetçi, 35’i bilgisayar işletmeni, 3’ü programcı, 1’i avukat, 2’si mühendis, 2’si uzman, 1’i mali hizmetler uzmanı, 1’i memur, 4’ü mütercim, 1’i teknisyen, 1’i hemşire, 3’ü şoför, 1’i sürekli işçi ve 26’sı yurt dışı sözleşmeli personeldir. Meslek memurlarının 4’ü büyükelçi unvanına sahipken kamu görevinden çıkarılmıştır. Bank Asya hesapları çerçevesinde 12 merkez personeli ve 8 yurt dışı sözleşmeli personel ihraç edilmiştir. 2002-2017 yılları arasında merkez kadrolarında görevli personelden disiplin soruşturması sonucunda ilişiği kesilen memur bulunmamaktadır."

Akdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgedeAkdeniz'de hareketlilik! Savaş gemileri bölgede
Devlet Bahçeli hakkında olay sözlerDevlet Bahçeli hakkında olay sözler
Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...Askeri araç kaza yaptı! Yaralılar var...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Cumhurbaşkanı adaylığında sürpriz isim

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş açıklamalar

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'de

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'de

Firari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş karar

Firari Adil Öksüz'ün iadesinde yeni gelişme! Almanya'dan flaş karar

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalar

Hükümet Sözcüsü Bozdağ'dan flaş açıklamalar

Flaş karar! Hepsi kapatılıyor

Flaş karar! Hepsi kapatılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.