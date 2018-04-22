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Dışişleri Bakanlığından ABD’nin 2017 İnsan Hakları Raporu’na sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.04.2018 09:31 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin 2017 İnsan Hakları Raporu’nun Türkiye bölümü hakkında, "Ülkemizi haksız iddialarla itham eden ülkelere önce kendi vatandaşlarına dönük sistematik insan hakkı ihlallerine son vermelerini tavsiye ediyoruz" açıklamasında bulundu.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’nin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditleriyle yoğun mücadelesine rağmen kararlılıkla sürdürdüğü belirtilerek, "ABD Dışişleri Bakanlığının 2017 Türkiye Raporu, ABD Kongresi’ne sunulmak üzere 190’dan fazla ülke için her yıl hazırlanan mutat belgelerden biridir.

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin 2017 İnsan Hakları Raporu’nun Türkiye bölümü hakkında, "Ülkemizi haksız iddialarla itham eden ülkelere önce kendi vatandaşlarına dönük sistematik insan hakkı ihlallerine son vermelerini tavsiye ediyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Türkiye’nin demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü ilkelerine bağlılığını karşı karşıya bulunduğu çok yönlü ve ağır terör tehditleriyle yoğun mücadelesine rağmen kararlılıkla sürdürdüğü belirtilerek, "ABD Dışişleri Bakanlığının 2017 Türkiye Raporu, ABD Kongresi’ne sunulmak üzere 190’dan fazla ülke için her yıl hazırlanan mutat belgelerden biridir. 20 Nisan 2018 tarihinde yayınlanan raporun ülkemizle ilgili bölümü yanlış tanımlamalar ve kabul edilemeyecek itham ve iddialarla doludur. Ülkemizin DEAŞ, PKK/YPG, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütleriyle haklı ve meşru mücadelesi çerçevesinde almakta olduğu gerekli tedbirlerin gerçekleri yansıtmaktan uzak, taraflı biçimde sunulduğu görülmüştür. Özellikle devlet kurumlarına sızarak devleti içeriden ele geçirmeye çalışan, nihayet kanlı bir darbe teşebbüsü gerçekleştiren radikal terör örgütü FETÖ ile mücadele gözardı edilmiştir" denildi.
Açıklamada, terör bağlantılı grupların anlatılarını tekrarlayan ve terörle mücadeleyi “iç çatışma” olarak nitelendirme gafletine düşen bu belgenin FETÖ’nün elebaşının barındığı bir ülke tarafından kaleme alınmış olmasının rastlantı olmadığı belirtilerek şunlara yer verildi:
"İnsan hakları gibi siyasileştirilmeyecek kadar önemli bir konuda hak ve özgürlüklere gerçekten bağlı ülkelerin bunun sorumluluğuyla hareket etmeleri beklenmektedir. Mevcut raporun terör iltisaklı çevrelerin iddia ve ithamlarını gerçek gibi sunmak suretiyle bu sorumluluktan uzak bir anlayışla kaleme alınmış olması tarafımızda derin düş kırıklığı oluşturmuştur. Tarafsızlık ve objektiflik kriterlerinden uzaklığı nedeniyle itibarı zedelenmiş olan bu raporun hazırlıkları kapsamında ülkemizin sürdüregeldiği işbirliğinden artık imtina etmesinin yerindeliği de bu vesileyle teyit olmuştur. Ayrıca, ülkemizi haksız iddialarla itham eden ülkelere, önce kendi vatandaşlarına dönük sistematik insan hakkı ihlallerine son vermelerini tavsiye ediyoruz. Her zaman dile getirdiğimiz üzere başlı başına bir insan hakları ihlali olan terörizm ile mücadelemiz kararlılıkla sürdürülürken, uluslararası yükümlülüklerimize bağlılığımız ve bu çerçevede temel hak ve özgürlüklerin daha da güçlendirilmesine yönelik çalışmalarımız kesintisiz devam edecektir.’’

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