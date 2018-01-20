Dışişleri Bakanlığı'ndan, Afrin'deki 'Zeytin Dalı' operasyonuna ilişkin bilgilendirme 

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyi'nin diğer üyeleri İngiltere, Fransa ve Çin Büyükelçilerinin de bugün Bakanlığa çağrılarak, 'Zeytin Dalı Operasyonu' hakkında bilgilendirmede bulunulması öngörülüyor.