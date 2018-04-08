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Dışişleri Bakanlığından Alman halkına başsağlığı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.04.2018 08:40 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya’nın Münster kentinde meydana gelen saldırıya ilişkin Alman halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Almanya’nın Münster kentinde meydana gelen menfur saldırıda yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya’nın Münster kentinde meydana gelen saldırıya ilişkin Alman halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Almanya’nın Münster kentinde meydana gelen menfur saldırıda yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu zor gününde Almanya’ya ve Alman halkına başsağlığı diliyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz” denildi.

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