Dışişleri Bakanlığından Alman halkına başsağlığı açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Almanya’nın Münster kentinde meydana gelen saldırıya ilişkin Alman halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Almanya’nın Münster kentinde meydana gelen menfur saldırıda yakınlarını kaybedenlere sabır ve başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Bu zor gününde Almanya’ya ve Alman halkına başsağlığı diliyor, acılarını yürekten paylaşıyoruz” denildi.
Sürücü kursunda dehşet!
Bolu'da gece yarısı şiddetli deprem! Birçok şehirde hissedildi! (Kandilli son depremler)
Esad kimyasal silahla saldırdı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Gelin ve damat 'evet' dedi, Erdoğan itiraz etti: Ben farklı düşünüyorum
İğrenç olay! Köpeğe tecavüz etti
HDP'den Kuzey Irak'ta sürpriz görüşme
Korkunç cinayette yasak aşk iddiası
Erdoğan'dan flaş açıklama: O zat 2019 yılının sonunda siyasi hayatını sonlandıracak
Patronunu öldürdü, yedi, kan ve külleriyle resim yaptı
Porno yıldızlarını hiç böyle görmediniz!
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Okuyucu Yorumları 0 yorum