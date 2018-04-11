Dışişleri Bakanlığı’ndan Cezayir’e başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Cezayir’in Blida vilayetinde bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucunda 250’den fazla kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Cezayir’in Blida vilayetinde bugün bir askeri nakliye uçağının düşmesi sonucunda 250’den fazla kişinin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhumlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyor, dost Cezayir Hükümeti ve kardeş Cezayir halkının kederini paylaşıyoruz” dedi.
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