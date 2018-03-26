HABER

Dışişleri Bakanlığından kimyasal silah değerlendirmesi

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.03.2018 20:56 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul ettiğini belirterek, İngiltere’de meydana gelen kimyasal saldırının faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılması gerektiğini söyledi.Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşik Krallık’ta meydana gelen kimyasal silah saldırısı hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Türkiye’nin kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul ettiğini belirterek, İngiltere’de meydana gelen kimyasal saldırının faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkarılması gerektiğini söyledi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşik Krallık’ta meydana gelen kimyasal silah saldırısı hakkındaki bir soruya yazılı cevap verdi. Aksoy, Türkiye’nin kimyasal silah kullanımını insanlık suçu olarak kabul ettiğini hatırlattığı açıklamasında, İngiltere’de yaşanan saldırının da bu çerçevede görülerek kınandığını belirtti.
Aksoy, Türkiye’nin NATO Konseyi’nin 14 Mart’ta bu konuda yaptığı açıklamaya katıldığını belirterek, “Saldırıya dair görüşümüz Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın yanı sıra, Silahsızlanma Konferansı ve Avrupa Konseyi toplantılarında da ifade olundu. Bu vahim olay hakkında gerekli soruşturmalar yapılarak failler en kısa sürede adalet önüne çıkartılmalıdır” ifadelerini kullandı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

AK Parti'de müthiş iddia: Fatih Erbakan ittifaka mı dahil ediliyor?

Temel Karamollaoğlu: Bunu siyasi malzeme haline getirmek yanlıştır

Temel Karamollaoğlu: Bunu siyasi malzeme haline getirmek yanlıştır

AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

AK Parti'den İzmir'de MHP'yle ittifak sinyali

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Erdoğan rest çekti: İstifasını versin, gitsin!

Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

Cumhurbaşkanın Erdoğan'dan Tel Rıfat'a operasyon sinyali

Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması

Doğu Perinçek'ten seçim ittifakı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.