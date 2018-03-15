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Dışişleri Bakanlığından Pakistan’daki terör saldırısına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.03.2018 01:00 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakistan’ın Pencab Eyaletinin başkenti Lahor’da meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda Pakistanlının hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “Söz konusu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan Hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan’da çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısını kınadı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pakistan’ın Pencab Eyaletinin başkenti Lahor’da meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda Pakistanlının hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, “Söz konusu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Pakistan Hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi.

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