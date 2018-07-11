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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'daki terör saldırısına kınama 

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2018 10:22 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Pakistan'ın Peşaver kentinde bir seçim mitinginde meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Peşaver kentinde bir seçim mitinginde meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralı bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından Pakistan'ın Peşaver kentinde bir seçim mitinginde meydana gelen terör saldırısına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın Peşaver kentinde bir seçim mitinginde meydana gelen terör saldırısı sonucunda çok sayıda hayatını kaybeden ve yaralı bulunduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. Sözkonusu hain terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost Pakistan Hükümetine ve kardeş Pakistan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz" denildi.

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