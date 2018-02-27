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Dışişleri Bakanlığından ’Salih Müslüm’ açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 16:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Salih Müslüm’e ilişkin geçici tutuklama talebinin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesinin Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmadığını açıkladı.Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm’e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi, Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır" denildi.PYD’nin Çek Cumhuriyeti’nin de üyesi olduğu Avrupa Birliğinin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’nın Suriye yapılanması olduğuna dikkat çekilerek, "Çek Mahkemesi, Salih Müslüm’ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir.

Dışişleri Bakanlığı, Salih Müslüm’e ilişkin geçici tutuklama talebinin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesinin Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmadığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün Suriye uzantısı PYD terör örgütünün lideri Salih Müslüm’e ilişkin geçici tutuklama talebimizin Çek Mahkemesi tarafından reddedilmesi, Çek yargısının uluslararası hukuk ve terörle mücadele konusundaki sorumluluklarıyla bağdaşmamaktadır" denildi.
PYD’nin Çek Cumhuriyeti’nin de üyesi olduğu Avrupa Birliğinin terör örgütü olarak tanıdığı PKK’nın Suriye yapılanması olduğuna dikkat çekilerek, "Çek Mahkemesi, Salih Müslüm’ü tutuklamak yerine serbest bırakma kararı alarak, onlarca masum sivilin terör saldırılarında hayatını kaybetmesini ve onların ailelerinin acılarını umursamadığını göstermiştir. Bu kararla Çekya, Avrupa’da terörle mücadeleye ilişkin söylemin ne kadar samimiyetsiz ve inandırıcılıktan uzak olduğunun yeni bir örneğini vermiştir" ifadelerine yer verildi.

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