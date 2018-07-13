HABER

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Türkiye-ABD Ortak Çalışma Grubu' toplantısına ilişkin açıklama 

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.07.2018 19:41 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Türkiye-ABD Ortak Çalışma Grubu'nun bugün Ankara'da yapılan toplantısı sonrasında kabul edilen ortak açıklamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.  Açıklama şu şekilde: "13 Temmuz 2018 tarihinde, adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Ortak Çalışma Grubu  Ankara'da toplanmıştır.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı tarafından adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Türkiye-ABD Ortak Çalışma Grubu'nun bugün Ankara'da yapılan toplantısı sonrasında kabul edilen ortak açıklamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklama şu şekilde: "13 Temmuz 2018 tarihinde, adli ve hukuki meselelerin ele alındığı Ortak Çalışma Grubu Ankara'da toplanmıştır. İlgili tüm bakanlıklardan ve kurumlardan Türk ve Amerikan yetkililer bir araya gelerek, her iki taraf için önem taşıyan hukuki ve adli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunmuşlardır. Bu konularda ilerleme kaydedilmesi beklenmektedir."

PARTNERSıfır makyaj Şeyma!Sıfır makyaj Şeyma!
CHP'li ilçe başkanının 'şiddet' istifasıCHP'li ilçe başkanının 'şiddet' istifası
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Acun Ilıcalı'dan 150 milyon dolarlık dev anlaşma!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Adnan Oktar'ın kitapları Meclis'te!

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

Emniyet önünde Adnan Oktar'a destek eylemi! 'Milyar tane evladım olsa feda ederim'

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

'Ciciş kardeşler'in 6 yıla kadar hapis istemi

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Adnan Oktar ne kadar kazanıyor? Aylık kazancı ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'

Ortalığı karıştıracak iddia! 'İsmail Kahraman makam aracını aldı'

Muharrem İnce'nin açıklamalarına Engin Altay'dan yanıt: O gece çıkıp ne diyecektik?

Muharrem İnce'nin açıklamalarına Engin Altay'dan yanıt: O gece çıkıp ne diyecektik?

Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Yeni sistemin ilk kabinesi için 1. Meclis'te tören! Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

İYİ Parti'de deprem sürüyor! Ali Aydın'dan sonra Ayfer Yılmaz da istifa etti

Burhan Kuzu: Başkanlık modelinin kurucu babası benim

Burhan Kuzu: Başkanlık modelinin kurucu babası benim

İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti

İYİ Parti'de 'HDP' depremi! Emekli Tuğgeneral Ali Aydın istifa etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.