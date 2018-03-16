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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu’nun dün kabul ettiği ’Suriye’deki durum’ başlıklı karar tasarısında Türkiye’ye yapılan çağrı, Avrupa Parlamentosu’nun gerçeklerden ne ölçüde kopuk olduğunun yeni bir göstergesidir" denildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 08:11 | Son Güncelleme

IHAAW080428-SIY/16-03-2018 - Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu’nun dün kabul ettiği ’Suriye’deki durum’ başlıklı karar tasarısında Türkiye’ye yapılan çağrı, Avrupa Parlamentosu’nun gerçeklerden ne ölçüde kopuk olduğunun yeni bir göstergesidir" denildi. 16.03.2018 08:04:28 TSI NNNN

IHAAW080428-SIY/16-03-2018

- Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu’nun dün kabul ettiği ’Suriye’deki durum’ başlıklı karar tasarısında Türkiye’ye yapılan çağrı, Avrupa Parlamentosu’nun gerçeklerden ne ölçüde kopuk olduğunun yeni bir göstergesidir" denildi.

16.03.2018 08:04:28 TSI
NNNN

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