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Dışişleri Bakanlığından Yunan makamlarına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 20:59 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Türk sınırını yasa dışı geçerek tutuklanan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan makamlarınca yapılan ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan açıklamaların esefle karşılandığını açıkladı.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırı yasa dışı geçtikleri için Türkiye’de tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan Başbakanlığı tarafından dün yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadelerin Yunan makamlarının Türkiye’ye karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koyduğu belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, Türk sınırını yasa dışı geçerek tutuklanan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan makamlarınca yapılan ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan açıklamaların esefle karşılandığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırı yasa dışı geçtikleri için Türkiye’de tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan Başbakanlığı tarafından dün yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadelerin Yunan makamlarının Türkiye’ye karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koyduğu belirtildi. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadelerin esefle karşılandığının altının çizilen açıklamada, “Yunanistan’ın işine geldiği zaman hukuk devleti ilkesini öne çıkardığı, işine gelmediği zaman ise bu ilkeyi rahatlıkla yok sayarak uluslararası mahkemelerce aleyhinde alınan kararları uygulamadığı da yakın tarihimizden bilinmektedir” denildi.

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