Dışişleri Bakanlığından Yunan makamlarına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Türk sınırını yasa dışı geçerek tutuklanan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan makamlarınca yapılan ve devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan açıklamaların esefle karşılandığını açıkladı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırı yasa dışı geçtikleri için Türkiye’de tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan Başbakanlığı tarafından dün yapılan basın açıklamasında kullanılan ifadelerin Yunan makamlarının Türkiye’ye karşı seviyesi giderek düşen bir üslup kullanmaya başladığını ortaya koyduğu belirtildi. Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadelerin esefle karşılandığının altının çizilen açıklamada, “Yunanistan’ın işine geldiği zaman hukuk devleti ilkesini öne çıkardığı, işine gelmediği zaman ise bu ilkeyi rahatlıkla yok sayarak uluslararası mahkemelerce aleyhinde alınan kararları uygulamadığı da yakın tarihimizden bilinmektedir” denildi.
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!
Bu görüntünün ardından büyük sürpriz
CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi
Ve ABD sürpriz teklifi kabul etti
Karadeniz'de hareketli saatler! Başıboş konteyner alarmı
Afrin'de teröristlerin ‘Allahu Ekber’ oyunu!
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Okuyucu Yorumları 0 yorum