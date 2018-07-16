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Dışişleri kaynakları: PYD/YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz 

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.07.2018 10:47 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanlığı kaynaklarından "PYD/YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberlere" ilişkin edinilen bilgi şu şekilde: "PYD/YPG’nin Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz.

ANKARA (DHA) - DIŞİŞLERİ Bakanlığı kaynaklarından "PYD/YPG'nin Münbiç'ten tamamen çekildiğine dair haberlere" ilişkin edinilen bilgi şu şekilde: "PYD/YPG’nin Münbiç’ten tamamen çekildiğine dair haberleri abartılı buluyoruz. Süreç halen devam ediyor. Devriye güzergahı üzerindeki kontrol noktalarından çekilme sürüyor. Ortak devriye hazırlık çalışmaları devam ediyor. Dolayısıyla Münbiçten bu aşamada PYD/ YPG’nin tamamen çekildiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

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