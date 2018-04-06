IHAAW160507-SIY/06-04-2018

- Dışişleri kaynakları, Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi’nde İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Türkiye’nin Suriye’den çekilmesi ve bölgenin rejime bırakılması yönündeki açıklamalarına ilişkin, "İranlılar Türkiye’nin güvenlik çabalarını anlayışla karşılıyorlar. Fikir birliğinde olmadığımız nokta, rejimle koordine halinde olunmasını beklemeleri. Rejimin hassasiyetini gözetmek için söylenmiş bir söylem" açıklamasını yaptı.

06.04.2018 16:05:07 TSI

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