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Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Rusya ve İran ile her konuda mutabık olduğumuzu söyleyemeyiz" denildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 16:04 | Son Güncelleme

IHAAW155817-SIY/06-04-2018 - Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Rusya ve İran ile her konuda mutabık olduğumuzu söyleyemeyiz" denildi. 06.04.2018 15:58:17 TSI NNNN

IHAAW155817-SIY/06-04-2018

- Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Rusya ve İran ile her konuda mutabık olduğumuzu söyleyemeyiz" denildi.

06.04.2018 15:58:17 TSI
NNNN

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