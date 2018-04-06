IHAAW155752-SIY/06-04-2018

- Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, Sahra Hastanesi’ne ilişkin, "Terörden arındırılmış bölgelerde hayatın normale döndürülmesi ve insanca yaşam imkanlarının sunulması gündeme getirildi. Bu alanda bir iş birliği beklentimiz de var" denildi.

06.04.2018 15:57:52 TSI

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