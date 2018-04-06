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Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Tel Rifat bizim sınırımıza yakın bir bölge, orada bir tehdit oluşmasını istemiyoruz. Tel Rifat’in PYD için yeni bir sığınak haline gelmemesi konusunda endişelerimizi yansıttık" denildi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 16:05 | Son Güncelleme

IHAAW155837-SIY/06-04-2018 - Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Tel Rifat bizim sınırımıza yakın bir bölge, orada bir tehdit oluşmasını istemiyoruz. 06.04.2018 15:58:37 TSI NNNN

IHAAW155837-SIY/06-04-2018

- Dışişleri kaynaklarından yapılan açıklamada, "Tel Rifat bizim sınırımıza yakın bir bölge, orada bir tehdit oluşmasını istemiyoruz. Tel Rifat’in PYD için yeni bir sığınak haline gelmemesi konusunda endişelerimizi yansıttık" denildi.

06.04.2018 15:58:37 TSI
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