Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır'ın ABD temasları

Heyet, ziyaret kapsamında ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Edward Royce, Temsilciler Meclisi ABD-Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu eşbaşkanları Pete Sessions ve Steve Chabot başta olmak üzere, senatörler Tom Cotton, Ron Johnson, Christopher Murphy, James Risch, Tim Kaine, Joni Ernst, Thom Tillis ve John Boozman ile Temsilciler Meclisi üyeleri Michael Conaway, John Garamendi, Brian Mast, Lee Zeldin ve Brian Fitzpatrick ile görüştü.

Bozkır'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, Bozkır, AKPM Türk Grubu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, NATOPA Türk Grubu Başkanı Ahmet Berat Çonkar ile CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı’dan oluşan heyet, ABD Kongresi Temsilciler Meclisi üyeleri ve senatörleriyle görüşmek, bazı düşünce kuruluşlarının toplantılarına katılmak üzere, 19-23 Mart 2018'de arasında Washington'a resmi bir ziyarette bulundu.

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır başkanlığındaki bir heyet, 19-23 Mart 2018 tarihlerinde ABD'nin başkenti Washington'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Heyet ayrıca, SETA'nın Washington temsilciliğince düzenlenen ve çok sayıda Amerikan sivil toplum kuruluşu üyesinin katıldığı bir yuvarlak masa toplantısına da katıldı.

Görüşmelerde, ağırlıklı olarak Türkiye ile ABD ilişkilerinin son durumunu ele alındı, Türkiye’nin Afrin’de düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın amacı ve kapsamı, Suriye, Irak ve bölgedeki gelişmeler hakkında senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri ile görüş teatisinde bulunuldu.

FETÖ'nün yapısı, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve Fetullah Gülen’in iadesi gereği hakkında, senatörler ve Temsilciler Meclisi üyeleri bilgilendirildi, bu konuda destekleri istendi. Türkiye’nin, başta PKK, PYD-YPG ve DAEŞ olmak üzere, uluslararası terörizme karşı verdiği mücadelenin boyutları anlatıldı ve bu doğrultuda ABD Kongresinin desteğinin önemi yinelendi.

Bu görüşmeler vesilesiyle ABD iç siyasetindeki gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmak ve ABD’nin uluslararası sorunlara parlamenter açıdan bakışını görme imkanı sağlandı.

Olumlu bir havada gerçekleştirilen görüşmelerde, ABD kamuoyunda Türkiye hakkında yanlış algılara dayalı olarak oluşmuş olumsuz tablonun, doğru bilgilerle değiştirilmesi için parlamenterler arasındaki ilişkilerin karşılıklı ziyaretlerle güçlendirilmesi gereği iki tarafça da dile getirildi.