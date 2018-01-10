Dışişleri Komisyonu'nda sinirler gerildi! CHP toplantıyı terk etti

Suriye ordusunun İdlib'de sürdürdüğü operasyonların 'gerginliği azaltma bölgeleri' sınırlarının ihlali olduğu görüşünde olan Türkiye, Astana'da Suriye'nin garantörü olan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ile İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Fard'ı Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak tepkisini iletti. Bugün de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, TBMM'de gazetecilerin İdlib'deki gelişmelere ilişkin sorularını yanıtlarken "Suriye'de rejim (İdlip'te) Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri vuruyor, bu tutum siyasi çözüm sürecini baltalar. Soçi'de bir araya gelecek kesimler bunu yapmamalı" dedi.

'TÜRKİYE TERÖR GRUPLARINI DESTEKLEYEN BİR POZİSYONA SOKULUYOR'

Sputnik'te yer alan habere göre İdlib konusu Çavuşoğlu'nun TBMM Dışişleri Komisyonu'nu bilgilendirme toplantısının basına kapalı bölümünde de gündeme geldi ve tartışmaya yol açtı. Edinilen bilgiye göre komisyonun basına kapalı bölümünde TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, şu ifadeleri kullandı: